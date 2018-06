El presidente surcoreano se conmueve viendo la cumbre de Kim y Trump por televisión

El presidente surcoreano, Moon Jae-in, se ha conmovido viendo el arranque de la histórica cumbre Estados Unidos y Corea del Norte y expresó su deseo de que se logre la desnuclearización de la península. Moon y el resto de su Gabinete retrasaron 10 minutos el inicio del Consejo de Ministros para ver en directo por televisión el histórico apretón de manos entre el líder norcoreano, Kim Jong-un, y el presidente de EEUU, Donald Trump, al inicio de su reunión privada en el hotel Capella de Singapur. Moon y el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yon, se mostraron especialmente conmovidos por las imágenes. "Probablemente toda la atención de nuestra gente está ahora en Singapur. Yo mismo tampoco he podido dormir esta noche", dijo Moon en la apertura del Consejo de Ministros posterior, según el extracto de su alocución publicado por la oficina presidencial. "

Me uno a todo el mundo al desear vehementemente que la cumbre sea un éxito a la hora de concedernos la total desnuclearización y la paz y de conducirnos a una nueva era entre las dos Coreas y EEUU", añadió Moon. El presidente surcoreano, que ha mantenido desde abril dos históricas reuniones con Kim Jong-un, ha resultado clave a la hora de mediar entre Corea del Norte y EEUU para lograr que ambos países celebren la esperada cita, que incluso llegó a ser cancelada por las diferencias entre Pyongyang y Washington a cuenta de un modelo de desnuclearización. No obstante, Moon quiso recordar ayer que el conflicto en la península "no puede resolverse en un solo acto a través de una reunión entre líderes" e instó a trabajar a largo plazo, a impulsar los lazos intercoreanos y a cooperar con vecinos como Rusia y China para desnuclearizar con éxito la península.

La cumbre que celebran hoy en Singapur Trump y Kim, cuyo objetivo es tratar la posible desnuclearización del régimen, es la primera entre mandatarios de ambos países tras casi 70 años de confrontación a raíz de la Guerra de Corea (1950-1953) y 25 de negociaciones fallidas y tensiones a cuenta del programa atómico norcoreano.