PPC pide "sentido común" y rechaza la investidura telemática por "partidista"

INVESTIDURA CATALUÑA

Barcelona, 4 may (EFE).- El diputado del PPC Santi Rodríguez ha pedido hoy a los partidos independentistas que hagan un ejercicio de "sentido común" y que no sigan adelante con la reforma de la Ley de Presidencia para incluir la posibilidad de una investidura telemática porque se trata de una iniciativa "partidista".,"Las leyes responden al interés general, pero esta ley que ustedes traen hoy aquí responde a un interés particular y a un interés partidista", ha criticado durante su intervención e