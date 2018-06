PPC llama a asistir a Juegos de Tarragona y que no se haga "boicot político"

El portavoz parlamentario del PPC y diputado por Tarragona, Alejandro Fernández, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía tarraconense y catalana a que, "independientemente de su ideología política, sean separatistas o no", asistan a los Juegos Mediterráneos de Tarragona y no se haga un "boicot político".

En rueda de prensa en el Parlament, Fernández -quien también es presidente provincial del PP de Tarragona- ha sido preguntado sobre la polémica acerca de la asistencia a los Juegos y el cruce de declaraciones, después de que el Govern denunciara que el público de la ceremonia de apertura, donde se abucheó al presidente catalán, Quim Torra, estaba "sorprendentemente seleccionado", algo que el alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, negó.

"Más allá del debate que se está produciendo, la información que tengo es que hay entidades que tenían entradas y decidieron no asistir por la razón que fuera", ha sugerido Alejandro Fernández.

El diputado popular ha hecho, "como tarraconense, un llamamiento al conjunto de población de Tarragona, de toda la provincia y de toda Cataluña, a que independientemente de su ideología política, sean o no separatistas, den apoyo a estos Juegos y que no se le pase por la cabeza a nadie no asistir por un boicot político".

"Que vayan y que asistan, y ya hablaremos de la política después. Se trata de disfrutar de un acontecimiento que, para una ciudad mediana como Tarragona, es suficientemente importante como para no mezclar política. Hago un llamamiento a la unidad de todo el mundo, independientemente de su ideología", ha insistido.

Fernández se ha mostrado convencido de que el público de la inauguración no fue seleccionado, porque "cada uno va donde quiere y la entrada era libre", y ha sugerido que "las personas que se sienten separatistas tenían la oportunidad y no se le prohibía la entrada a nadie".

En cualquier caso, más allá de que "el primer día hubo problemas de asistencia" en las competiciones de las distintas disciplinas deportivas, Fernández ha celebrado que "ayer empezó a reavivar" la asistencia de público, en el marco de una cita en la que, ha subrayado, "hay deportistas de primer nivel y un espectáculo extraordinario".