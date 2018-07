Podemos defiende el concurso público para evitar acuerdos de despacho en RTVE

La diputada de Unidos Podemos, Noelia Vera, que ha participado en las negociaciones con el PSOE para renovar la cúpula de RTVE, ha asegurado hoy que para su grupo el decreto del Gobierno es una "solución transitoria" y ha defendido el concurso público para evitar acuerdos de partidos en despachos.

Durante el debate en el Congreso previo a la votación de los candidatos propuestos para el Consejo de Administración de RTVE, Vera ha dicho que la solución alcanzada les parece "insuficiente" y que Unidos Podemos no va a renunciar al concurso público, que es, en su opinión, la opción que puede evitar que al final los partidos "acaben metidos en un despacho hablando de nombres".

"Claro, teníamos razón, hacia falta un concurso publico para evitar esta situación", ha subrayado Vera, que en los últimos día ha formado parte de la delegación de Unidos Podemos que ha intentado consensuar con el PSOE el nombre del futuro presidente de Radiotelevisión Española.

Vera ha reprochado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que haya vertido "mentira tras mentira", porque fueron ellos los que acabaron votando con el PP en contra del acuerdo inicial que garantizaba el concurso público y del que habían formado parte desde el inicio de la tramitación parlamentaria.

Para la diputada de Podemos, era fundamental "acabar con la cacicada del PP" y anterior presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, quien -ha dicho- "lo dinamitó absolutamente todo" y provocó que existan más de 500 informes de casos de manipulación y malas prácticas, además de violar derechos laborales de los trabajadores.

"Eso no lo vamos a permitir, se acabó utilizar RTVE para hacer propaganda política", ha exclamado Noelia Vera, cuya intervención ha sido aplaudida en pie por todos los diputados de su grupo parlamentario.

Vera ha insistido en que su objetivo sigue siendo el concurso público, para evitar "peleas" de políticos en los "despachos" y para garantizar que a los directivos de RTVE los eligen los "expertos de verdad". "Ni los suyos ni los nuestros: los de verdad", ha concluido.

Y ha finalizado pidiendo a ERC que no se conviertan en cómplices de la situación que se vive ahora en RTVE, porque "la gente que paga la televisión pública, también los catalanes, no se merecen que se trate el conflicto catalán de la forma en que se hace ahora" en el ente público. "Eso no nos conviene a nadie, a los ciudadanos catalanes tampoco", ha sostenido.