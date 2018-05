PNV reconoce que no ha cumplido su palabra y no ha logrado desactivar el 155

PRESUPUESTOS 2018 (Seguirá Ampliación)

Vitoria, 24 may (EFE).- El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Egibar, ha reconocido hoy que su partido "no ha cumplido su palabra" al haber apoyado los presupuestos de 2018 sin haber logrado que el 155 se desactive, porque no calculó bien su capacidad de influir en Gobierno central.,Egibar ha hecho esta reflexión durante su intervención en el pleno de la Cámara vasca en el debate de una iniciativa de EH Bildu en la que se rechazan estas cuentas aprobadas ayer en el Congreso gracias