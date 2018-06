El PNV pide un grupo de trabajo sobre el enclave de Treviño

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha pedido hoy que se cree un grupo de trabajo con participación de todas las instituciones que analice la situación del enclave de Treviño (Burgos) para ver cómo puede incorporarse a la provincia de Álava.

La Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta ha dedicado un debate a la situación de este enclave, con la comparecencia de la alcaldesa de Condado de Treviño, Elena Ramírez Izquierdo, y del alcalde de La Puebla de Arganzón, Roberto Ortiz, para exponer la problemática de la zona.

Ramírez y Ortiz han hablado de la "considerable" dispersión geográfica del enclave, situado a sólo 17 kilómetros de Vitoria y a casi 100 kilómetros de la capital de Burgos, lo que hace que toda su vida social, familiar, cultural y económica esté vinculada a la capital alavesa.

Ambos han reclamado voluntad política para solucionar el problema, la misma que hace unos días permitió al Parlamento vasco reclamar la creación de un grupo de trabajo con todas las instituciones implicadas que lleve a cabo una propuesta de resolución, que incluya una ley orgánica que modifique los actuales límites territoriales para la incorporación de Treviño en Álava.

El guante ha sido recogido por el portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, quien ha insistido en la necesidad de ajustar la situación administrativa de Treviño, dependiente de Burgos, de su realidad, que es su vinculación con Álava.

Bildarratz, en la línea de lo aprobado en el Parlamento vasco el pasado 13 de junio, ha abogado por crear ese grupo de trabajo interinstitucional para solventar las "anómalas" situaciones que existen.

El senador socialista Marcelino Iglesias, por su parte, ha indicado que, dado que el tema político "está bastante bloqueado", lo "más rápido" es profundizar en la firma de convenios como los suscritos recientemente por la Diputación Foral de Álava y la Diputación Provincial de Burgos.

Iglesias ha considerado que es importante cumplir con el Estatuto de Guernica, pero también con el de Castilla y León y con la Constitución, y ha advertido de que muchos de los problemas expuestos por los alcaldes del enclave los sufre también el 80 por ciento del territorio interior.

María Begoña Contreras, del PP, ha lamentado que los alcaldes dibujaran un panorama que "no se ajusta a la realidad", porque Treviño "no es precisamente la zona pobre" de Burgos y las inversiones que ha realizado la Junta en los últimos años no se han hecho en otros pueblos.

Contreras ha reclamado diálogo y "no enrocarse en marcar diferencias ni agravios" y ha invitado a los presentes a pensar si ahora estarían "peleando" si la situación fuera la contraria y lo que hubiera es un enclave vasco en pleno corazón de Castilla y León.