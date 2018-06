El PNV pide "gestos" al nuevo Gobierno para "distender" el ambiente político

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha optado por dar tiempo al nuevo Ejecutivo para que ponga en marcha sus proyectos y así poder juzgarlo "por los hechos", pero al mismo tiempo cree que sería "positivo" que hiciera "gestos" en varios ámbitos que ayudaran a "distender" el ambiente político.

En declaraciones antes de la Junta de Portavoces de la Cámara Baja, Esteban ha acogido "positivamente" el gran número de ministras incluidas en el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha constatado que Sánchez ha querido "mandar una señal positiva a Europa".

Más allá de ambas consideraciones, el diputado nacionalista no ha querido opinar la actuación del Ejecutivo socialista, y ha preferido darle tiempo para que pueda activar su programa político.

"No vamos a prejuzgar, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede", ha apostillado Aitor Esteban.

Entre tanto, ha considerado que el nuevo Ejecutivo tendrá que ser consciente, ante lo "delicado" de la situación política, de que habrá de elegir sus asuntos prioritarios para la agenda parlamentaria.

También ha apuntado que sería "positivo" que adoptaran "una serie de gestos" que contribuyeran "a distender un poquito el ambiente político" y mandaran una "señal positiva" para que cuando se recupere en septiembre el curso político el Gobierno lo pueda afrontar "con optimismo".

No ha querido concretar Esteban cuáles serían estos gestos, bajo el argumento de que no quiere meterse "en camisa de once varas" y porque corresponde a Sánchez y sus ministros "hacer las propuestas correspondientes".

Eso sí, ha augurado Esteban que a partir de ahora habrá "crispación" en la vida política "porque la oposición en España se suele hacer de esa manera crispada" .

Y se ha mostrado convencido de que no lo tendrá fácil el Gobierno, en minoría, porque todos los partidos irán "afinando" posiciones de cara a las elecciones autonómicas y municipales del próximo año.