PNV espera conocer el plan de PSOE para Cataluña y Euskadi antes de decidir

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha evitado hoy confirmar si apoyarán la moción de censura del PSOE, y ha recordado que quienes proponen son los socialistas y tendrán primero que explicar qué "quieren hacer", "con qué mayorías" quiere hacerlo y que ideas tiene para Euskadi y Cataluña.

Esteban, en declaraciones en el Congreso antes de la Junta de Portavoces, ha explicado que hay muchas "incógnitas" sobre la moción de censura que se tienen que despejar, y que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, aún no ha explicado "cuándo quiere disolver" las Cámaras, "qué quiere arreglar" y "con quién lo quiere arreglar".

El portavoz del PNV ha evitado así informar sobre la postura que adoptará su partido en el debate de la moción de censura, pero ha hecho hincapié en la importancia de las "ideas" que tenga Sánchez para Euskadi y para "la situación tan compleja en Cataluña".

Esteban ha asegurado que Sánchez no ha contactado con el PNV: "No sé si tiene mucho interés en tener nuestro apoyo", pero "tiene que explicar para qué lo quiere, cómo lo quiere y qué exactamente quiere hacer", ha dicho tras insistir en que el PNV no tomará aún una decisión sobre su apoyo a la moción de censura hasta que se resuelvan esas incógnitas.