PNV-Bildu pactan consulta habilitante del Estatuto previa al debate en Cortes

PNV y EH Bildu han pactado hoy que la futura reforma del Estatuto autonómico vasco sea sometida, con carácter previo a su tramitación ante las Cortes Generales, a una "consulta habilitante" de la ciudadanía vasca.

Según el acuerdo al que ambos grupos, mayoritarios en la Cámara de Vitoria, han llegado en la última sesión del actual período de sesiones de la Ponencia de Autogobierno del Parlamento, la ley estatutaria deberá ser aprobada, en primer lugar, por el Legislativo vasco para, posteriormente, ser sometida a una consulta ciudadana que, "aún no siendo jurídicamente vinculante, tendría un valor declarativo y habilitante esencial".

Una vez cumplido este trámite se iniciaría un proceso de negociación con el Estado para su encaje jurídico y, tras la tramitación en las Cortes Generales, "se procederá a su ratificación mediante referéndum".

PSE y PP no comparten este procedimiento, mientras que Elkarrekin Podemos no ha rubricado este acuerdo porque, aunque no se opone a dicha consulta, considera que esta debería convocarse mediante un acuerdo de dos tercios del Parlamento Vasco y opina que para que su resultado tuviera un valor habilitante esencial tendría que tener una participación mínima del 60 % de los votantes.

La Ponencia de Autogobierno ha concluido hoy los trabajos sobre el borrador de un nuevo Estatuto que sustituya al de Gernika, un proceso en el que la mayoría de los artículos han sido pactados por PNV y EH Bildu, excepto el capítulo relativo al de Derechos de la Ciudadanía y de las Mujeres, al que sí se ha sumado Elkarrekin Podemos.