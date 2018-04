Pierde 34 kilos caminando media hora después de comer

Keila Hampton es una joven que siempre había querido ser saludable, y solía pasar por alto las dietas, pero un día decidió perder. Comenzó poco a poco, realizando cambios saludables en su rutina diaria y, finalmente, creando un canal en Youtube para mostrar al público cómo era capaz de perder peso.



Según una entrevista publicada en la revista POPSUGAR, Keila fue capaz de perder 34 kilos en 15 meses. Comenzó su reto con un peso de 115 kilos y ahora pesa 81.

La joven asegura que siguió la dieta keto unida a un ayuno intermitente, fueron los causantes de la bajada de peso. La dieta era baja en carbohidratos, alta en grasas y moderada de proteína. Keila asegura en la entrevista en POPSUGAR que eligió esa dieta porque su trabajo es muy sedentario, “y quería encontrar algo con lo que pudiera perder pedo antes de ir al gimnasio". No contaba calorías, solo escuchaba a su cuerpo y cuando tenía hambre, comía. "No dejo que las calorías me digan lo que debo ingerir". El ayuno intermitente que practica Keila es hasta el mediodía, es decir, intenta no ingerir nada hasta las 12h. Esto es realmente peligroso para su salud, pero por ahora le ha salido bien la jugada.

Una de las claves de su bajada de peso es caminar durante 30 minutos en el almuerzo. “No fui al gimnasio durante los primeros 9-10 meses, prefería caminar. Me apunté en enero de este año”.