El PP pide a Sánchez "menos vanidad política y más sensatez"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "menos vanidad política y más sensatez" con el problema de la inmigración, y le ha reclamado que "no frivolice" con este asunto.

En su intervención en el pleno previo al Consejo Europeo, Hernando ha acusado además a Sánchez de no tener proyecto alguno y de pretender "apuntarse un tanto" con este debate, cuando por otro lado "elude su responsabilidad" de explicar su programa de gobierno ante el Congreso.

Hernando ha tenido numerosos reproches para Sánchez, sobre todo al señalar que su único proyecto es el de "pagar los favores" de quienes le hicieron presidente.

Se ha detenido con los independentistas, para instar a Sánchez a aclarar si cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es "supremacista", o a que explique si se ha negado a negociar la financiación autonómica, "traicionando" a los propios 'barones' socialistas, para negociar con Cataluña.

También ha reclamado al jefe del Ejecutivo que explique por qué se negó a intervenir TV3 durante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ahora aprueba un "decretazo inconstitucional" para "asaltar TVE" contando con el apoyo de ERC y el PDeCat.

Y también le ha acusado de negociar con el lehendakari, Iñigo Urkullu, el acercamiento de presos etarras a cambio del voto del PNV en la moción de censura.

Sobre la cuestión migratoria, Rafael Hernando ha defendido agilizar los programas europeos de reubicación y reasentamiento.

Pero ha considerado que el Gobierno de Sánchez ha hecho una operación de marketing con la acogida de los más de 600 inmigrantes del Aquarius, cuando ese mismo fin de semana se atendió la llegada de 2.200 inmigrantes a las costas españolas.

Ha recordado que el exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba dijo en su momento que si se es laxo en esta política "la avalancha no hay quien la pare".

Y por eso, Hernando ha pedido a Sánchez más sensatez y menos vanidad.

Según ha manifestado en su segunda intervención en el pleno, Sánchez llega a Bruselas con una "credibilidad mínima" y presume de lealtad cuando no ha hablado con nadie del PP, el principal grupo de la oposición, para hacer la política que ha anunciado de acercamiento de presos etarras.

"Si quiere ser leal, yo tengo el teléfono abierto, pero si no me llama o no llama al PP no venga a dar lecciones de diálogo y lealtad", ha advertido Hernando.

Ha considerado que si no viene al Congreso a explicar sus "pactos" con los independentistas no estará legitimado para hablar con el PP ni pedirles lealtad, ni tampoco al resto de los españoles.