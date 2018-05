PP pide a grupos un boicot a presencia de abogado de ETA en Parlamento Vasco

PONENCIA MEMORIA

Bilbao, 21 may (EFE).- El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha denunciado hoy la presencia mañana del abogado y condenado por su vinculación con ETA Txema Matanzas en la reunión de la ponencia de memoria y convivencia del Parlamento Vasco, y ha pedido al resto de grupos que "defienden una memoria justa" y que no acudan a la cita.,Alonso ha criticado la comparecencia en la ponencia de memoria -en la que no participa el PP- del abogado Txema Matanzas, libre tras cumplir diez años de prisión