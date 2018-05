El personal médico creía que tanto Skripal como su hija no sobrevivirían al envenenamiento

Dos semanas después de haber dado de alta al exespía ruso Sergei Skripal, envenenado junto a su hija en Salisbury el pasado 4 de marzo, parte del cuerpo médico que les trató ha hablado por primera vez en televisión.

En varias entrevistas a la BBC, que se emitirán esta noche al completo, varios doctores admiten que creían que ambos no sobrevivirían al veneno que les fue suministrado. El doctor Stephen Jukes, de cuidados intensivos del hospital, aseguró que "cuando nos dimos cuenta de que era un gas nervioso, esperábamos que no sobrevivieran”. Jukes admite que pensaron “intentar todas nuestras terapias y nos aseguraríamos de darles la mejor atención clínica, pero todo hacía indicar eso”. De hecho, este médico explica que, al ingresar, sospecharon que tanto Skripal como su hija estaban experimentando una sobredosis de opiáceos. Todo cambió cuando también llegó al hospital el policía Nick Bailey, el primero en llegar al lugar del suceso y que también estuvo expuesto al veneno. Entonces el diagnostico “cambió rápidamente”.

El doctor Duncan Murray, jefe de cuidados intensivos, recordaba su conmoción mientras hablaba con la enfermera a cargo, "No hubiera pensado en mi imaginación más salvaje atender un caso así”. La directora de enfermería, Lorna Wilkinson, admitía también ante la cadena pública británica que en ese momento “hubo una verdadera preocupación sobre lo grande que esto podría ser". Confirma que se preguntó entonces a “cuantas víctimas podría involucrar toda esta situación. Realmente no sabíamos nada de que lo que pasaba”.

Ambos explicaron que una vez que el gas nervioso fue diagnosticado, era simplemente una cuestión de mantener vivos a los Skripal. Fueron fuertemente sedados y se les administraron grandes dosis de medicamentos diseñados para protegerlos de los efectos del veneno y así ayudar a reiniciar la producción natural de una enzima clave en sus cuerpos.

Sobre su pronóstico a largo plazo no vaticinan. "La respuesta honesta es que no sabemos" asegura la doctora Christine Blanshard, directora médica del hospital de Salisbury. “Fue la primera vez en todo el mundo que se trataba por envenenamiento de este gas (novichok)” confirma. Señalan que, en todo momento, recibieron asesoramiento y ayuda de expertos internacionales, incluido el laboratorio de investigación del ministerio de defensa Porton Down, situado a pocos kilómetros del centro médico y reconocido por su experiencia en armas químicas.

Este caso provocó una crisis diplomática entre Reino Unido y Rusia que acabó con la expulsión de 23 diplomáticos rusos de suelo británico después de que el Gobierno de Theresa May acusara directamente al Kremlin. Algo a lo que Moscú respondió de la misma forma. El propio Vladimir Putin ha negado en repetidas ocasiones la responsabilidad del ataque.