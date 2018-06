El perro que no se separó de una niña durante 36 horas desaparecida y evitó su muerte

Una hembra de American Stafford ha causado revuelo en Estados Unidos tras quedarse junto una niña autista durante 36 horas que se perdió. La familia de Penny, como se llama la perrita, ya le considera un héroe.

Charlee Campbell, de 2 años, desapareció alrededor de las 10 de la mañana del jueves. La última vez que la vieron antes de desaparecer, fue en casa de su abuela, en Lebanon Junction, Kentucky.



Los servicios de emergencia y los voluntarios recorrieron el bosque en busca de la niña antes de que los vecinos la descubrieran 36 horas después. La familia cree que Penny salvó su vida quedándose a su lado todo el tiempo.

SHARE: Crews are searching for a toddler who disappeared from her grandparents’ home with the family dog. Two-year-old Charlee Campbell was wearing blue “Frozen” pajamas when last seen in rural Bullitt County. pic.twitter.com/iYxC43MfgQ