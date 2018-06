El Pentágono estudia acoger a 20.000 niños inmigrantes en bases militares

El Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en ingles) ha solicitado al Departamento de Defensa de Estados Unidos que estudie la posibilidad de acoger a unos 20.000 niños inmigrantes no acompañados en bases militares, informaron fuentes oficiales. "El HHS ha solicitado al Departamento de Defensa evaluar su capacidad para disponer de manera temporal de hasta 20.000 camas para niños inmigrantes no acompañados en nuestras instalaciones", confirmó a Efe el teniente coronel Mike Andrews, portavoz del Pentágono.

El portavoz agregó que representantes del HHS han visitado cuatro bases castrenses, tres en Texas y una en Arkansas, para ver la posibilidad de albergar en ellas a los menores. "Esto no significa que todos o cualquiera de los niños vayan a ser alojados en ellas", aclaró Andrews. Según el portavoz, ambos departamentos están "colaborando estrechamente" para determinar "las necesidades y los tiempos" que requeriría esta colaboración. De acuerdo con una información divulgada hoy por el diario The Washington Post, que cita al también portavoz del Pentágono, el teniente coronel Jamie Davis, los menores podrían a comenzar a ser alojados en instalaciones militares "a partir julio y hasta el 31 de diciembre de 2018".

El plan aparentemente tendría ciertas similitudes con uno puesto en marcha en 2014 por la Administración del presidente Barack Obama que alojó alrededor de 7.000 niños no acompañados en tres bases del Ejército. El diario The New York Times detalló, según un documento enviado a congresistas, que el Departamento de Defensa recibiría un reembolso por los gastos, tal y como exige la Ley de Economía. Los sitios serían administrados por empleados del HHS o contratistas que se encargarán de tareas como supervisión, alimentación, ropa, servicios médicos, transporte y otras necesidades diarias.

El periódico neoyorquino agrega que el Departamento de Salud acudió al Pentágono debido a las respuestas contradictorias de otras agencias federales. "Las instrucciones del secretario (de Defensa) James Mattis han sido claras: El Departamento de Defensa prestará apoyo a nuestros socios federarles", concluyó el teniente coronel Andrews.