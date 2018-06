PDeCAT recuerda a Sánchez que acercamiento presos es cumplir con legislación

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha recordado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el acercamiento de los políticos soberanistas presos a Cataluña es "simplemente una cuestión de cumplimiento de la legislación penitenciaria".

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Campuzano se ha referido a las afirmaciones de ayer de Sánchez sobre que ve "razonable" que los dirigentes catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el periodo de instrucción judicial.

El portavoz nacionalista ha querido recalcar que se trata solo de respetar la legislación y ha deseado que el Gobierno no dilate su cumplimiento.

Además ha pedido a Sánchez que no olvide que la prisión provisional es "injusta" y "no tiene justificación" y, por tanto, ha añadido, la aspiración política del PDeCAT "no es que estén cerca de las familias, sino que dejen de estar presos" y que mientras se celebra el juicio, estén en Cataluña.

Campuzano ha considerado "bueno" que el presidente del Gobierno aspire a agotar la legislatura, pero le ha avisado de que eso le va a obligar a hablar con otros grupos parlamentarios.

"Si pretende durar dos años, deberá escuchar y llegar a acuerdos. No va a haber una legislatura prolongada si el PSOE no dialoga", ha recalcado.

En su opinión, para estos dos años hay una agenda política importante que debe encauzar por la vía democrática y el diálogo el conflicto catalán, así como una agenda social y económica.

Ha considerado "imprescindible" en este sentido que se derogue el decreto ley que facilitaba la salida de las empresas de Cataluña y ha expresado el apoyo de su grupo a las medidas que impulse el Gobierno para acabar con el "mausoleo" franquista del Valle de los Caídos.

Preguntado por el congreso extraordinario del PP, ha dicho que es una oportunidad para su regeneración y para superar una etapa "muy "perjudicial" para los ciudadanos y ha añadido que espera que salga un partido de la oposición "nuevo y alternativo" al PSOE.