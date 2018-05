PDeCAT: operación policial demuestra no había pruebas e intentan inventarlas

CRISIS CATALUÑA

Barcelona, 24 may (EFE).- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, cree que la operación policial de hoy por posible malversación es una "demostración muy evidente" de que "no había pruebas" y que la acusación del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el anterior Govern "no estaba fundamentada", y ahora "intentan inventárselas".,La Policía Nacional está registrando las sedes de varias instituciones públicas catalanas en una macrooperación, en la que prevé practicar varia