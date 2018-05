PDeCAT se inclina por el sí pero esperará a escuchar al PSOE antes de decidir

El PDeCAT se inclina por dar un 'sí' a la moción de censura del PSOE, pero no tomará una decisión definitiva hasta escuchar las propuestas sobre Cataluña que plantee el líder socialista, Pedro Sánchez, para desbancar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Es la conclusión a la que se ha llegado en la reunión de la ejecutiva ampliada del PDeCAT que ha tenido lugar esta tarde, según fuentes de la formación independentistas consultadas por Efe.

Los dirigentes de la formación heredera de CDC han coincidido en la necesidad de aprovechar esta moción para sacar de la Moncloa a Mariano Rajoy, lo que era uno de los objetivos electorales del PDeCAT.

En este sentido, la formación que dirige Marta Pascal estaría predispuesta a dar el 'sí' a la moción de Pedro Sánchez, pero nada está cerrado del todo ni es definitivo, ya que el partido se reserva la posibilidad de modular su posición hasta el último momento.

Así, según las fuentes consultadas, no es descartable ningún escenario, pues los ocho diputados del PDeCAT podrían votar 'no' o abstenerse si no les convence el tono o las propuestas que plantee el PSOE en el debate de la moción de censura, remarcan las fuentes consultadas.

Desde el espacio de PDeCAT y, sobre todo, JxCat se ha recordado en los últimos días el papel del PSOE en la aplicación del artículo 155 de la Constitución y las calificaciones de "racista" que dedicó Pedro Sánchez al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Antes de la reunión celebrada esta tarde, Marta Pascal ha mantenido contactos con el mismo Pedro Sánchez -por teléfono- y con los máximos dirigentes del espacio PDeCAT-JxCat, especialmente los tres últimos presidentes de la Generalitat: Artur Mas, Carles Puigdemont -por videoconferencia- y Quim Torra.