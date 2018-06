Patxi López: Las víctimas deben entender que acercar presos no es soltarlos

ETA PRESOS

Madrid, 26 jun (EFE).- El exlehendakari Patxi López cree que las víctimas del terrorismo deben entender que cuando el Gobierno se plantea revisar la política penitenciaria en el País Vasco está hablando de un acercamiento de los presos de ETA a Euskadi, "no de soltar a ningún preso".,"Las víctimas deben entender que no estamos hablando de soltar a ningún preso, simplemente se está hablando de un acercamiento, no de soltar a ningún preso", ha recalcado López en declaraciones en el Congreso.,Tras