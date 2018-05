Page cree PSOE ha abierto opción "razonable" con Podemos y Cs para un cambio

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado hoy que, con su iniciativa de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy, el PSOE ha abierto una opción "muy razonable", con Podemos y Ciudadanos, de que haya un cambio político "muy pronto" en España.

Y ha celebrado que el PSOE haya logrado que muchos partidos antes "cerrados en banda" estén abiertos hoy a que "se abra un escenario electoral".

En declaraciones a los periodistas antes de asistir al Comité Federal de su partido, García-Page ha subrayado además que a la vista de las palabras del líder socialista, Pedro Sánchez, ha quedado claro que los socialistas no cuentan con los independentistas para gobernar.

"No solo no contamos con los independentistas, no podemos apostar por un Gobierno pendiente de los independentistas", ha insistido el presidente castellanomanchego, para quien lo importante es esa posibilidad que se abre junto a Podemos y Ciudadanos de propiciar un cambio de gobierno en el país.

Según ha señalado, el PSOE está "cerrado en banda" en cuanto a su posición contra los independentistas, y prueba de ello es que hace solo una semana Sánchez ratificaba sus acuerdos con Rajoy en pro del artículo 155 en Cataluña.

El dirigente socialista ha puesto en valor que su partido y el secretario general hayan "forjado un debate" que "tiene que acabar con el PP y con Rajoy fuera del Gobierno".

Y "si algo ha conseguido ya" el PSOE es que todos los partidos que estaban "cerrados en banca hace pocas semanas" hoy estén "abiertos a que se abra un escenario electoral".

Ha añadido que ya "nadie se cree" los planteamientos del PP, que solo defiende "lo suyo y a los suyos" mientras los demás, y sobre todo el PSOE, tienen muy claros "los intereses del país".

Por eso ha recalcado que lo importante con esta moción es que se busca dar una "respuesta democrática a la grave situación de corrupción que atesora el PP".

Emiliano García-Page ha apostado por dialogar con el resto de partidos para conseguir un acuerdo que desbanque al PP del poder.

Y ha considerado que "si hay un acuerdo determinará claramente el calendario" de unas eventuales elecciones, porque los españoles "no entenderían" que no se lograse el consenso por hablar "de un mes arriba o un mes abajo".

"Hemos llegado a acuerdos más difíciles y esté es posible", ha añadido.