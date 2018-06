Ortuzar (PNV): lo primero que plantearemos será el cumplimiento del Estatuto

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha señalado hoy que Pedro Sánchez "sabe cuáles son las expectativas que el PNV va a plantear encima de la mesa, y la primera es el cumplimiento de lo que queda del Estatuto de Gernika".

Ortuzar se refería así a las transferencias pendientes de traspaso al País Vasco, de las que la más importantes para este partido son la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, de las prisiones y los aeropuertos.

En declaraciones a ETB, Ortuzar también ha opinado que las elecciones generales tienen que ser cuando están previstas, en el 2020 o, en todo caso, "a finales del 2019. Si fuera por nosotros, sí, agotaríamos la legislatura, eso era lo que intentábamos también con Rajoy"

El presidente del PNV ha explicado que durante esta semana ha hablado con todos los líderes políticos, menos con Albert Rivera, y preguntado si Mariano Rajoy les había presionado mucho, lo ha negado: "Rajoy se ha portado con nosotros bien, no ha presionado, no ha chantajeado, no nos ha amenazado".

Para Ortuzar, todo cambió con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel: "Esa sentencia es un torpedo a la línea de flotación de la estabilidad, no porque el PNV cambie de parecer, sino porque la sentencia en sí tiene una gravedad enorme".

Por último, sobre Cataluña, Ortuzar ve en el PSOE "otras pulsiones que no son las estrictas del 155, que hay ganas, una oportunidad de abrir un diálogo en Cataluña".