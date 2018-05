Oramas cree que la moción del PSOE no saldrá, pero advierte de próxima semana

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 30 may (EFE).- La portavoz de Coalición Canarias en el Congreso, Ana Oramas, se ha mostrado hoy convencida de que la moción de censura del PSOE contra Mariano Rajoy no saldrá adelante, pero ha advertido de que "otra cosa será lo que pueda suceder la semana que viene".,"Todos sabemos lo que va a pasar: esta semana esta moción de censura no va a salir", ha dicho Oramas en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso.,La diputada canaria ha señalado que en el debate de la mo