Oltra: La operación contra la Diputación cae como una losa y es desoladora

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado este viernes sobre la operación anticorrupción en la Diputación de Valencia, que estos hechos resultan "desoladores" y "caen como una losa".

Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que esta legislatura se ha trabajado "mucho y bien" en medidas de prevención de la corrupción y de alertas tempranas para desvincular a la Comunitat Valenciana de casos de corrupción, por lo que "desanima bastante" que se produzcan estos hechos.

Ha indicado que, "obviamente, cuando pasan cosas como esta, es una alerta que salta y hará falta seguramente reflexionar sobre cómo mejorar los procesos de buenas prácticas, de transparencia y de prevención de prácticas irregulares en todos los ámbitos de la vida pública" y de "la vida sostenida con fondos públicos", en referencia a las empresas públicas.

Oltra ha expresado la "preocupación" del Consell "cuando estas cosas pasan", pues indican que "no hay que bajar la guardia nunca", aunque ensalzan todo lo que el Consell ha hecho en estos tres años para "prevenir este tipo de casos y garantizar unas buenas prácticas", pues "no solo" no hay que actuar mal, sino hacerlo bien.