NNGG de Cataluña exige "respetar neutralidad" en la universidad Pompeu Fabra

Nuevas Generaciones de Cataluña ha pedido hoy "respeto a la neutralidad" en la universidad pública y ha criticado que el claustro de la Pompeu Fabra (UPF) haya aprobado mociones en apoyo de dirigentes presos o en el extranjero o haya cambiado el nombre de su patio central a "Plaza del 1 de Octubre".

En un comunicado, las juventudes del Partido Popular han criticado las "decisiones tomadas por el claustro de la UPF de nombrar al espacio central del patio de la universidad 'Plaza del 1 de Octubre', o el aprobar mociones de apoyo al expresident (Carles Puigdemont) y exconsellers fugados o en prisión preventiva".

Por ello, NNGG de Cataluña reclama en primer lugar al rector de esta universidad y a sus órganos de gobierno la "restitución del nombre original" del espacio central del patio de esa universidad.

También el "respeto al principio de neutralidad y objetividad de las administraciones públicas recogido en la Constitución y otras leyes", así como "no someter la universidad y los órganos de gobierno de la misma y sus actuaciones a la coyuntura política o a factores ajenos a la universidad".

NNGG pide "respeto a todos los estudiantes indistintamente de su ideología política" y reclama al rector y los órganos de gobierno que "prioricen resolver las necesidades académicas de los estudiantes y no hechos externos a la vida universitaria, que traten de representar a todos los estudiantes, no sólo a los independentistas, y garanticen que los espacios de la universidad no representen la ideología separatista ni ninguna otra".

Por último, se exige la "retirada inmediata" de la UPF del Pacto Nacional por el Referéndum, así como del resto de universidades públicas adscritas al mismo, al "incumplir el principio de neutralidad y objetividad de las administraciones nombrado con anterioridad".