Cs niega Rivera se mofara de Iglesias al llorar por víctimas de Billy el Niño

MOCIÓN CENSURA

Madrid, 1 jun (EFE).- El presidente de Cs, Albert Rivera, no se mofó de Pablo Iglesias por emocionarse en el Congreso cuando recibió el aplauso de las víctimas del policía franquista Billy el Niño, han asegurado a EFE fuentes del partido, sino que ayer hizo el gesto de llorar cuando el líder de Podemos le llamó "fascista".,Con este gesto, Rivera quería transmitir que las palabras de Iglesias no le afectaban y "no le hacían llorar", han explicado las mismas fuentes.,En ningún caso, ha señalado Cs