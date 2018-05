Nestlé niega que la situación política catalana haya impactado en su negocio

CRISIS CATALUÑA

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 23 may (EFE).- El director general de Nestlé España, Laurent Dereux, ha negado hoy que la situación política que se vive en Cataluña, donde la multinacional tiene su sede, haya impactado en su negocio: "No formamos parte de este debate".,"Hemos buscado de manera repetitiva algún indicio de impacto de los asuntos políticos en nuestro negocio. No hemos encontrado ningún efecto", ha asegurado en rueda de prensa en la sede de Nestlé España, ubicada en Esplugues de