14 muertos y 200 hospitalizados en Camboya por un posible envenenamiento

Las autoridades de Camboya informan de la muerte de 14 personas y la hospitalización de 214 con síntomas de envenenamiento en una aldea de la provincia de Kratie (noreste), donde este lunes se investiga el posible origen de la toxina.

Or Vandin, portavoz del ministerio de Salud ha señalado este mismo lunes como posible fuente del envenenamiento a una combinación entre consumo de alcohol adulterado y agua contaminada procedente de un canal. Trabajadores del ministerio han recogido muestras para analizar en el laboratorio,según indica el diario Khmer Times.

