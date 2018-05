Moreno (PP) niega un pacto con el PSOE para paralizar la instrucción de Alaya

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha negado hoy que su partido y el PSOE hubieran "pactado" para paralizar la instrucción de la jueza Mercedes Alaya y apartarla de la causa de los ERE y de los cursos de formación

En declaraciones a los periodistas en la Feria de Córdoba, el líder del PP andaluz se ha referido a las declaraciones de la jueza, que en una entrevista ha afirmado que recibió "presiones políticas" durante las instrucción de la causa y ha acusado al PP y al PSOE de haberla apartado del caso ERE y de otras macrocausas.

Moreno ha interpretado de las declaraciones de Alaya que "habla del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es un órgano independiente que no acepta injerencias".

Asimismo, ha asegurado que su partido ha sido el que más ha hecho por lograr que se investiguen los ERE y está personado en la misma causa.

A este respecto, ha defendido que, precisamente, la juez que relevó a Alaya al cargo de esta investigación, María Núñez, quiere "impedir" que el PP continúe adelante con las 5 causas en las que está personado, sobre los ERE y otras causas derivadas.

"Jamás he pactado ni he llegado a un acuerdo para que se investigue o se deje de investigar no se qué", ha afirmado Moreno, quien ha asegurado que "si casos como éste han conocido la luz ha sido gracias al PP".

Además, ha acusado al PSOE de "hacer justo lo contrario" y "obstaculizar" la investigación.

"Nos gustaría la opinión de Susana Díaz", ha zanjado el líder del PP.