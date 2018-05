Monago critica se exija al PP pedir perdón por Gürtel y no al PSOE por GAL

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha criticado la doble vara de medir a la hora de exigir responsabilidades, ya que al PP se le exige que pida perdón por el caso Gürtel, que lo ha pedido, pero nadie en el PSOE lo ha hecho por casos ya juzgados como "los crímenes de Estado" de los GAL.

Monago ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha puesto de manifiesto "la incongruencia" que, a su juicio, se está produciendo con la presentación de una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras la sentencia del caso Gürtel.

En este sentido, se ha preguntado que si a Rajoy se le exige que convoque elecciones "por 240.000 euros", cuando haya sentencia del caso de los ERE en Andalucía, "con 800 millones de euros", se pedirá "el exilio de la líder de Andalucía".

Ha asegurado que aunque no está justificando lo ocurrido en el caso Gürtel, sí hay que denunciar esa doble vara de medir "porque desde el sentido común no se entiende, solo desde el deseo del regate corto y de querer buscar un atajo para conseguir lo que no te dieron las urnas".

Por ello, ha insistido en que el PP ya ha pedido perdón "y quien no lo ha hecho ha sido el PSOE y casos hay un reguero de ellos", con cuestiones juzgadas "como los crímenes de Estado de los GAL", con sentencia del Tribunal Supremo o en Extremadura con Feval o la Fundación Orquesta de Extremadura.

En su opinión, de la moción de censura "ya se sabe el resultado y es que no va a salir gratis al conjunto de los españoles" y ha recordado como "se ha disparado la prima de riesgo" o las pérdidas en la capitalización bursatil de las empresas españolas.

José Antonio Monago ha reclamado al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "que ha vuelto a ser amigo de Pedro Sánchez", que aclare si sigue opinando lo que dijo en su día sobre que abandonaría el PSOE si se pactaba con independentistas.

"Está en esa tesis o ha hecho votos por Sánchez y le cree a pie juntillas", se ha preguntado Monago.