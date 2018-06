Miras exige reunión urgente Consejo Política Fiscal y no reuniones "ocultas"

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Murcia, 20 jun (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha criticado hoy el anuncio de Pedro Sánchez de que no reformará el sistema de financiación autonómica y ha exigido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar ese asunto con "transparencia" y no en reuniones "ocultas" que pueden acarrear "más discriminación".,Con la decisión de no reformar el sistema en esta legislatura el Gobierno, según López Miras, "da la espalda al