Millo aplaude que JxCat "cambie de actitud y apueste por cumplir marco legal"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha aplaudido hoy que JxCat "cambie de actitud" y "apueste por cumplir y respetar el marco legal vigente", lo que es "un buen camino" para lograr investir a un candidato que "cumpla con los requisitos legales para ser viable".

Así lo ha asegurado el delegado del Gobierno y también presidente del PP de Girona en declaraciones a los medios durante una visita a Castell-Platja d'Aro (Girona), para asistir a la junta comarcal del PP del Baix Empordà.

Millo ha sido preguntado por las palabras del portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, quien en declaraciones a Efe descartó forzar a la Mesa del Parlament que preside Roger Torrent (ERC) a la desobediencia con tal de investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat.

Para el mandatario, las palabras de JxCat "marcan un cambio positivo de posición porque se renuncia a actuar fuera del marco legal y se acepta el cumplimiento de la legalidad y de los autos judiciales. Es una buena noticia".

Millo ha valorado ese "cambio de actitud" y que "se tienda a respetar el marco legal", ya que es un "buen síntoma", más aún cuando la etapa de Govern anterior "se caracterizó por el incumplimiento flagrante de la ley, las sentencias y la desobediencia".

En cuanto al eventual candidato a la investidura presidencial de la Generalitat, ha insistido en que "tiene que ser una persona que forme parte del Parlament y cumpla con los requisitos legales para ser un candidato viable", algo que confía en que ocurra con "la mayor brevedad posible".

Por otro lado, ha sido preguntado sobre el hecho de que la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas (PDeCAT), aceptara la petición de reanudar las relaciones entre Ayuntamiento y Estado que le formuló a través de una carta el propio Millo, al que ha convocado a una reunión de trabajo el próximo 17 de mayo.

Si bien Millo ha celebrado como "positivo" que la alcaldesa haya "rectificado" y "corregido tímidamente" su posición, aceptando una reunión, ha dejado claro que "no será el día 17, la alcaldesa no me cita de esta manera", además de que él no estará disponible ese día.

"Pero estoy seguro de que pactaremos una fecha, un encuentro y un orden del día que permita trabajar. No iremos a hacer un acto político reivindicativo", ha sugerido.