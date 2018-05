Merkel llama a los católicos alemanes a defender el multilateralismo global

“Cristianos en un mundo cambiante. Cómo abordar los conflictos y los regímenes agresivos”. Este ha sido el título del discurso de la canciller alemana, la evangélica Angela Merkel, principal invitada al Katholikentag que se celebra en Münster, el congreso de los católicos alemanes centrado este año en el lema “Busca la Paz”. Merkel ha recordado cómo después de la II Guerra Mundial la Humanidad se decidió por crear foros multilaterales como las Naciones Unidas (ONU) y por consensos globales como la Declaración de los Derechos Humanos, “pero ahora parece que ese consenso se está disolviendo sin que haya aparecido un nuevo modelo de orden mundial que lo sustituya y esa es una mala noticia para el mundo”. Merkel ha lamentado la decisión de Donald Trump de abanodnar el acuerdo nuclear con Irán, afirmando que “no es correcto rechazar un acuerdo largamente negociado y votado en el Consejo de Seguridad de la ONU” y ha reconocido que ese paso “daña la confianza internacional en las instituciones”. A pesar de ello, la canciller alemana ha reconocido que “Europa no es suficiente para garantizar la paz” y que la ausencia militar y económica de EE.UU. será muy difícil de reemplazar en numerosos conflictos. A pesar de ello, ha mantenido “la necesidad de conservar una relación trasatlántica fluida y amistosa” y ha anunciado que las primeras negociaciones con Irán incluirán propuestas sobre cómo reemplazar por parte de la comunidad internacional la ausencia de EE.UU. en el acuerdo nuclear.

Profundizando en el tema que ocupa el congreso, Merkel se ha referido a las armas como la “ultima ratio” en la construcción de la paz, poniendo como ejemplo la ayuda financiera con la que Alemania asiste al gobierno de Nigeria para pagar a soldados locales que luchan in situ contra el terrorismo. En este punto, el representante del Vaticano en el congreso, el cardenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, ha corregido a Merkel y ha llamado su atención sobre el hecho de que “las armas por sí solas no pueden solucionar ningún conflicto”. “Lo necesario el coraje y compromiso para abordar diálogos que construyan auténticas relaciones de confianza entre los enfrentados”. Turkson también la recordado que “los refugiados no son necesariamente terroristas”.