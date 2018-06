Al menos 80 muertos esta semana por las tormentas en el norte de la India

Al menos 20 personas murieron a causa de las tormentas que han azotado la mitad norte de la India en las últimas 24 horas, lo que eleva a 80 las víctimas registradas esta semana a causa de las condiciones meteorológicas extremas.

El estado más afectado fue el norteño Uttar Pradesh, donde este viernes fallecieron 17 personas y otras once resultaron heridas debido sobre todo a la caída de muros y árboles por los fuertes vientos, afirmó el director adjunto del departamento estatal de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA), Sanjay Kumar.

Según detalló, las tormentas afectaron a cinco distritos y ninguna de las víctimas se produjo a causa del impacto de rayos, como sí había sucedido con las tormentas eléctricas que a principios de esta semana causaron 15 fallecidos en el estado.

Uttar Pradesh, el estado más poblado de la India, ya se vio afectado por diversos temporales a principio del mes pasado, en los que murieron al menos 157 personas.

Las otras tres muertes en las últimas 24 horas se produjeron en el estado oriental de Bengala por el impacto de rayos, según informó la NDMA en su cuenta oficial de Twitter.

#WestBengal: 03 persons died due to #lightning in different districts of West Bengal (Birbhum and Purba #Burdwan).

Source:MHA,NERC