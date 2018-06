Melilla pide al Gobierno lleve a inmigrantes a península si facilita entrada

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, ha demandado al Gobierno de Pedro Sánchez que "de forma inmediata" traslade a inmigrantes que están en la ciudad a provincias "con más espacios y recursos" si pretende facilitar la entrada de inmigrantes eliminando medidas como las concertinas.

En declaraciones a los periodistas, Daniel Ventura ha dicho que la ciudad autónoma va a proponer al Gobierno que lleve a cabo todas las propuestas que el PSOE en la oposición exigía al Ejecutivo de Mariano Rajoy en temas como seguridad, inmigración y menores extranjeros no acompañados.

Ha señalado que el Ejecutivo de Melilla va a apoyar al Gobierno central, pero va a exigir que todas aquellas propuestas que hacían hace unas semanas, las pongan en marcha, en especial las que se refieren a los menores.

Ventura ha tildado de "barbaridad" las palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha abogado hoy por las retirada de las concertinas de las vallas de Ceuta y Melilla, y ha indicado que un cambio en la política migratoria podría provocar un efecto llamada.

Según el consejero melillense, la "propuesta completa del PSOE debería ser, además de quitar las concertinas, que paralelamente intente llevarse a esas personas a la península a comunidades con más espacios y más recursos, porque sería de sentido común".

Propone el responsable de Servicios Sociales que esta política de traslados se lleve a cabo con todos los inmigrantes que accedan de forma irregular a Melilla, tanto adultos como menores.

Ha advertid de que si el pasado año llegaron a la ciudad 1.800 menores extranjeros, "con las propuestas que hace el Gobierno actual, no me extrañaría que las llegadas sean mayores", por lo que la solución sería que "se los lleven inmediatamente, si es que verdaderamente quieren hacer algo positivo por esos niños y no hipocresía".