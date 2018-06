Médicos Sin Fronteras asegura que el Aquarius no puede navegar hasta España

"El #Aquarius agradece el gesto del Gobierno español, pero aún necesita instrucciones formales de los Centros de Coordinación de Rescate Marítimo de Roma y Madrid. Un viaje de tres días a Valencia en un barco que supera su capacidad máxima es inseguro". Este es el mensaje que ha publicado el gabinete de prensa de Médicos sin Fronteras tras el anuncio del Gobierno de España de recibir el barco, que lleva casi 700 personas a bordo rescatadas en el Mediterráneo procedentes de Libia, en el puerto de Valencia.

"Médicos Sin Fronteras solicita el desembarco inmediato de las personas que se encuentran a bordo. Con el buque rumbo a España, se reducirá aún más la capacidad en el mar para las operaciones búsqueda y rescate. Migrantes y refugiados siguen saliendo cada día de #Libia en botes", ha dicho también a través de su cuenta de Twitter.

"Médicos Sin Fronteras muestra su preocupación por la salud y la seguridad de las personas rescatadas que están a bordo, entre ellas: enfermos, heridos, mujeres embarazadas y menores", ha publicado también en su cuenta de Twitter esta organización.

��UPDATE 2 The #Aquarius has just received a resupply of 950 bottles of water, 800 packs of noodles and snacks from a vessel of the Maltese navy. pic.twitter.com/i8cI4Bem2D