Max es un viejo pastor australiano, de 17 años, parcialmente ciego y sordo, que se ha convertido en héroe condecorado y policía honorífico en Queensland, Australia, por proteger y salvar la vida de una niña de 3 años perdida en un bosque.

La pequeña Aurora, de 3 años, se había alejado de la propiedad familiar lo suficiente como para perderse en una zona boscosa. Sus padres denunciaron inmediatamente su desaparición y se inició un dispositivo de búsqueda de cien personas, que rastrearon la zona boscosa palmo a palmo, sin éxito.

SUCH A GOOD BOY, MAX! He stayed with his 3-year-old human who was lost near Warwick last night while we frantically searched for her. For keeping her safe, you're now an honorary police dog. ��https://t.co/QiszGFP4gg via @ABCNews pic.twitter.com/xxRc6ndeaK