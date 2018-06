Maroto defiende que con Casado no habrá facciones ni purgas en el PP

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto ha asegurado hoy que Pablo Casado es su candidato para presidir el Partido Popular porque defiende la "unidad" y con él no habrá "ruptura", "facciones" ni "purgas" en la formación de centro derecha.

En opinión de Maroto los militantes "no quieren bajo ningún concepto que pase en el PP lo que han visto en el PSOE, un Pedro Sánchez y una Susana Díaz que tarde o temprano acaban con un enfrentamiento personal y haciendo purgas", en referencia a la competencia entre Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría.

En declaraciones a los periodistas en el desayuno informativo de Europa Press protagonizado hoy por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el diputado alavés ha defendido que con Casado y su "capacidad de regeneración" Génova abriría una nueva "etapa".

Preguntado sobre las posibles irregularidades en el máster y la licenciatura universitaria de Casado, Maroto ha considerado que éste ha dado explicaciones y ha añadido que no van a hablar "ya de este tema".

Además, el dirigente del PP ha defendido que Casado siempre dice sí a todos los debates, ya que se ha sentado en "todos los platós de televisión donde hasta entonces el PP dejaba la silla vacía" y no tiene "ningún miedo", aunque la candidatura solo puede aceptar y no rebatir la decisión de no hacer un debate en la primera fase de la elección, la del voto de la militancia.

Respecto a que se registre una participación baja en la consulta, Maroto ha defendido que es la primera vez que se hacen primarias por lo que hay "menos costumbre" por parte de los afiliados, que en su opinión no acudirán a registrarse para votar al desconocer que deben hacerlo antes de las 14.00 de hoy para poder formar parte del censo.