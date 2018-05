Margarita Robles pide a PDeCAT y ERC que no acepten la tiranía de Puigdemont

CRISIS CATALUÑA

Madrid, 11 may (EFE).- La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha opinado hoy que no es aceptable que un presidente huido de la justicia como Puigdemont designe a su sucesor y ha pedido al PDeCAT y a ERC que "no pasen por eso, que es una afrenta" y una "manifestación clarísima de tiranía a la hora de gobernar".,"Lo de ayer fue un escarnio para toda Cataluña, no es aceptable que alguien como Puigdemont, que no asume sus responsabilidades ante la justicia tenga secuestrada a la ciud