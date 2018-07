Margallo insta a quien gane a integrar a todos y abrir refundación de partido

El candidato a presidir el PP José Manuel García-Margallo ha instado hoy a quien gane hoy la primera vuelta del proceso interno para liderar el partido a que haga una "integración" de todos los militantes y abra paso a la "refundación" del partido.

En declaraciones a su llegada a la sede del PP en Madrid, Margallo ha dado por hecho que él no va a pasar a la segunda vuelta, y como no va a estar en ese "binomio" ganador no ha querido dar una opinión sobre qué deben hacer los dos que pasen este corte porque serán ellos quienes lo tienen que decidir.

En todo caso, lo importante es que el partido salga "fortalecido, unido y reconozca su pluralidad interna", ha indicado, además de que las ideas de "refundación" del partido se abran paso, así como la regeneración de España.

Margallo ha considerado que "era esperable" el resultado que parece que está cosechando Pablo Casado, que no le produce "gran sorpresa", y ha lamentado no haber tenido él mismo mejores resultados en este "gran día para el PP y para España porque el PP es el primer partido de España".