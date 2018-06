Margallo ve desafección en afiliados del PP, que han "vivido en espejismo"

El candidato a la presidencia del PP José Manuel García Margallo ha pedido reflexionar acerca de los "muy bajos" datos de inscripción a las primarias, que ha atribuido a la desafección de los afiliados y a que el PP "ha vivido en un espejismo durante algún tiempo" sobre esta cuestión.

Sólo 64.523 afiliados del Partido Popular, el 7,6 por ciento del censo, se ha inscrito para poder votar en el proceso de sucesión de Mariano Rajoy, según los datos provisionales facilitados por el PP.

Según el último censo facilitado por el PP el pasado 6 de junio, el partido cuenta con 869.535 afiliados, de los cuales solo los citados se han apuntado para participar en este proceso que elegirá al nuevo presidente del partido con su voto en la primera vuelta, prevista para el 5 de julio.

En declaraciones a los medios en Barcelona, antes de reunirse con afiliados en la sede del PP Catalán, Margallo ha admitido que "lo cierto es que los datos de inscripción son muy bajos" y ha puesto un ejemplo histórico como símil de la situación del partido.

"El príncipe Potemkin, cuando Catalina de Rusia paseaba en ferrocarril por el imperio y los pueblos no eran excesivamente bonitos, ponía delante una fachada de cartón que duraba hasta las siguientes lluvias. Aquí (en el PP) hemos vivido en un espejismo durante algún tiempo. Y, cuando han llegado las lluvias, el espejismo ha desaparecido", ha expresado el exministro.

Así, ha constatado que "lo primero que hay que decir es que no somos tantos como creíamos" y, en ese sentido, ha hecho un llamamiento a "reflexionar sobre la desafección de los afiliados, que probablemente han sentido que el partido no era suyo, sus opiniones no eran tenidas en cuenta y su participación era pasiva".

Pero también se ha referido a "causas externas", más allá del partido, como la corrupción; el conflicto en Cataluña; "la lentitud en atender a los sectores que más desatendidos se sintieron durante la crisis"; y el cambio social, o "la incapacidad del PP y otros partidos de acomodarse al cambio vertiginoso de circunstancias".

"O los partidos se acomodan al cambio o simplemente desaparecerán en manos de formaciones nuevas -ha avisado el candidato popular-. Lo que no tiene sentido es pretender seguir navegando a vela cuando se ha inventado ya el barco de vapor".