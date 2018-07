Margallo apuesta por un PP "al ataque" como espera que haga España ante Rusia

El candidato a presidir el PP José Manuel García Margallo ha apostado hoy por un Partido Popular que siga "al ataque", la misma actitud que confía que adopte hoy la selección española contra Rusia en el Mundial de Fútbol.

"No se juega igual al fútbol cuando sales a meter los once -jugadores- en el área que cuando tienes que salir al ataque y el PP tiene que seguir al ataque, como espero que haga hoy España contra Rusia" en el Mundial, es la respuesta ofrecida por José Manuel García Margallo al ser preguntado sobre si se ve con posibilidades de alcanzar la Presidencia del PP.

"El lema del partido es: 'Decide tú'. Espero que en esta ocasión los feligreses no sigan a sus párrocos", ha dicho García Margallo en referencia a la decisión que deben adoptar los afiliados del PP, momentos antes de participar en San Sebastián en un acto de su campaña como aspirante a la Presidencia del Partido Popular con simpatizantes de su formación.

En declaraciones a los periodistas, el exministro ha explicado que su planteamiento a los militantes del PP es que "seguir por el mismo camino que hasta ahora no lleva a ningún sitio", porque "aplicar las mismas recetas esperando que haya resultados diferentes va en contra de lo que dice la física".

"Yo soy el único candidato que no forma parte del aparato, los otros tres rivales principales han estado en la Dirección y en la gestión de las políticas que nos han llevado hasta aquí y, por lo tanto, no me parecen los más indicados para proceder a este cambio de rumbo", ha sentenciado.

Para afrontar este viraje, se ha mostrado partidario de una "regeneración a fondo" y "radical" del PP con el objetivo de recuperar el "afecto" de sus militantes, muchos de los cuales "han abandonado" el partido, al tiempo que ha propuesto "un pacto de regeneración de España".

"Es preciso volcarse sobre esta España sin pulso, porque cuando la idea de España se debilita, surgen los nacionalismos periféricos con más fuerzas. El desafío catalán no va a parar ni un solo segundo y nosotros no podemos parar", ha descrito García Margallo, para quien España y el PP atraviesan en estos momentos una "situación excepcional".

Por ello, ha destacado la necesidad de implementar medidas "de forma inmediata" para que "en un año pueda estar terminado" un planteamiento de este tipo, sin perder dos años que, según ha dicho, "es lo que parece que vamos a perder, porque el Gobierno (del PSOE), con la mayoría que tiene no va a hacer nada de fundamento. Va a hacer sólo operaciones de maquillaje y nosotros no podemos permitir dos años de recreo", ha añadido.

El exministro ha criticado también, sin citarlos, a sus rivales en la carrera hacia la Presidencia del Partido Popular, quienes, a su entender, carecen de "una visión del mundo y de Europa".

"No se puede hacer un proyecto para España ignorando lo que está pasando en el mundo y en España, porque esto es una economía abierta, dependemos de lo que pasa en el mundo y hay una ausencia de referencia al entorno internacional que es realmente preocupante", se ha lamentado.

Ha explicado, en este sentido, que le hubiera gustado que los demás candidatos "hubiesen ofrecido un programa y un debate para que los militantes pudieran elegir" entre todos los aspirantes "con conocimiento de causa".

"Hablar de apertura, transparencia y democracia en el partido y hurtarles un debate para que puedan saber lo que están votando es un contrasentido. Aquí estamos celebrando una especie de matrimonio hindú en el que conoces a la novia o al novio el mismo día de la boda. A mí no me parece un sistema excesivamente práctico", ha comentado.