El maltrato a un joven británico acaba con la condena de siete años de cárcel para su novia

Es la primera sentencia por maltrato que se emite contra un mujer. Ha sido en Reino Unido contra una joven de 22 años, que ha sido condenada a siete años y medio de cárcel por maltratar a su pareja, también de 22 años, con quien mantenía una relación desde hacía seis.

La mitad del tiempo de relación se convirtió en un calvario para Alex Skeel, que relató durante el juicio todo lo que había sufrido de manos de Jordan Worth, su novia, que reconoció ante los tribunales los hechos y ha pasado a la historia de Reino Unido por ser la primera mujer condenada por este tipo de acusaciones.

Durante ese tiempo, Worth intentó separar a Skeel de su familia, le rompió los teléfonos, le quitaba la comida, o lo rociaba con agua hirviendo, según ha contado Skeel en varios medios de comunicación como la BBC o el Daily Mail. "Pensé que mis extremidades tendrían que ser amputadas", le dijo a este diario.

Worth golpeó a su novio en las manos con un martillo, le rompió una botella de cerveza en la cabeza mientras dormía... "Fueron tres años de abuso mental y luego se volvió físico", cuenta Skeel.

Un día tuvo que ser sacado de su casa en ambulancia y ser llevado al hospital después de que la policía fuese alertada por los vecinos que había escuchado gritos en la vivienda. "En el hospital me dijeron que estaba a 10 días de morir", confiesa Skeel, quien ha decidido contar su historia porque no quiere que "una persona más sufra lo que he sufrido".