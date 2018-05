Maíllo acusa a Rivera de poner en riesgo la estabilidad "por unos votos"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha arremetido contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por cuestionar el apoyo de su partido al Gobierno tras la sentencia de Gürtel, y le ha acusado de estar dispuesto a poner en riesgo la estabilidad de España "por unos votos".

En declaraciones en el Congreso, Maíllo ha calificado de "equivocada y errónea" la citada sentencia y ha subrayado que hay "muchos fundamentos y esperanzas" para pensar que en segunda instancia el fallo será favorable para el partido.

Ha insistido además en que los hechos que se han juzgado se produjeron en 2003, cuando Mariano Rajoy no era aún presidente del PP; ha recalcado que el partido "desconocía" el uso de fondos irregulares; y ha subrayado lo "muy bien fundamentado" que está el voto particular del magistrado que rechazaba condenar al partido.

Fernando Martínez-Maíllo ha comenzado estas declaraciones subrayando que el PP "respeta todas las decisiones judiciales" aunque no las comparta, para subrayar acto seguido que esta sentencia tiene una "percepción de los hechos" juzgados "completamente errónea".

Ha criticado asimismo que el fallo "despache en quince líneas" al PP y ha recordado en cualquier caso que la responsabilidad civil como partícipe lucrativo implica que el partido "desconocía" los hechos.

Tras exponer los argumentos de su partido para recurrir esta sentencia, Maíllo ha criticado duramente a Albert Rivera por haber puesto en cuestión el apoyo de Ciudadanos al Gobierno tras conocer la sentencia especialmente por haber dicho, entre otras cosas, que el Gobierno había sido condenado.

Tras advertir de que no hay "ningún tipo de responsabilidad penal para el PP", subrayar que el fallo no habla ni de financiación irregular ni de financiación ilegal y recalcar que la caja B del PP no es en este caso "objeto de enjuiciamiento ni de condena", Maíllo ha advertido de que "si algunos quieren exagerar" y "provocar inestabilidad" será su "responsabilidad".

"El señor Rivera tiene un problema con el espacio y con el tiempo; le recuerdo que estamos en 2018 y en 2003 Mariano Rajoy no era ni siquiera presidente del partido", ha dicho Maíllo, quien ha insistido en que el líder del PP y jefe del Ejecutivo no tiene "nada que ver" con lo juzgado.

Ha añadido que ha quedado ya "consolidado" que Rivera es "un gran aprovechategui" y le ha pedido "que no sea mentirosillo".

"Mentir es feo y cuando se miente de esa manera con argumentos espúreos eso se llama aprovecharse de la situación poniendo en juego la estabilidad de España por unos votos", ha añadido.

También ha pedido a Rivera "tranquilidad" y que "se lea" la sentencia, y le ha advertido de que si está dispuesto a participar en una moción de censura contra Rajoy tendrá que hacerlo junto a Podemos y los independentistas.

Fernando Martínez-Maíllo ha insistido por otra parte en que la sentencia habla de dos campañas electorales concretas, en Majadahonda y Pozuelo (Madrid), y ha recordado que en España hay 8.000 municipios en los que "cada candidato hace su propia campaña" y "si no lo hacen bien" es "responsabilidad suya" como dice "estrictamente" la sentencia.