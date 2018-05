Maduro dice que tomará las armas ante un Gobierno que ofrezca riqueza a los "gringos"

El presidente de Venezuela y aspirante a la reelección, Nicolás Maduro, ha dicho este jueves que está dispuesto a tomar las armas y hacer una "revolución armada" si "algún día" llegara al poder un Gobierno que "pretenda entregar las riquezas" del país a los "gringos".

"Y si algún día llegara un Gobierno que pretenda entregar las riquezas yo sería el primero que daría un grito y tomaría un fusil para hacer revolución armada con el pueblo si fuese necesaria. Sería el primero que lo haría y llamaría el pueblo a las armas; sí lo haría, porque aquí hay dignidad", ha afirmado en un acto de campaña en el estado centro costero de Vargas.

Maduro ha indicado que hay que defender el país y que "nadie puede creerse con el poder de ofrecer las riquezas de Venezuela los gringos". "Me niego, me niego mil veces", ha añadido el gobernante, quien ha acusado al candidato Henri Falcón de querer entregarle el país a "los gringos" y a las "oligarquías europeas". "Hay que estar alerta porque la oferta" de los candidatos de "la derecha opositora" venezolana "es entregar la patria a los gringos, a las oligarquías europeas", ha agregado, y ha pedido a sus simpatizantes "unir fuerzas" para "defender" al país.

Asimismo, Maduro ha reiterado su petición de 10 millones de votos en las elecciones del próximo día 20 e instó a la población a apoyarlo con concentraciones para dar una "respuesta en las calles".

En los comicios de este mes, que no contarán con la participación de la principal alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por considerar que los comicios son "fraudulentos", también son candidatos el expastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada.

"Qué carajo me importa lo que digan Europa y Washington DC"

"Ahí andan alborotados los oligarcas porque van para Europa, porque están en Washington los oligarcas (diciendo) 'A maduro no lo van a reconocer en el mundo', qué carajo me importa", ha espetado, y ha añadido: "Si me reconoce el noble pueblo de Venezuela, qué carajo me importa lo que diga Europa, qué carajo me importa lo que diga Washington".

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, y los partidos de mayor representación en el Parlamento Europeo abogaron por la suspensión de la convocatoria de elecciones del 20 de mayo en Venezuela y por la búsqueda de un acuerdo para que se celebren unos comicios con garantías.