Madrid premia el esfuerzo de personas e instituciones por vencer problemas

DOS DE MAYO

Madrid, 2 may (EFE).- El presidente regional en funciones, Ángel Garrido, ha entregado las Medallas y Encomiendas de la Comunidad a personas e instituciones "que representan a este Madrid que no se deja vencer por los problemas, que no se conforma con los éxitos y que se esfuerza a diario por llevarlos un poco más lejos".,Alfonso Ussía, Ángel Nieto (a título póstumo), el equipo de trasplantes infantiles del Gregorio Marañón, la Policía Municipal de la capital, la ONCE o Gemma Cuervo son algunos