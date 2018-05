Los 8 paraísos fiscales que quedan en el mundo

Todos sabemos lo que es un "paraíso fiscal" o eso creemos. Si nos preguntaran en una de esas encuestas que suelen hacer los medios de comunicación cuando un tema se hace viral, más de uno respndería: "es dónde esconden el dinero para no pagar impuestos los más ricos".

Bueno, no está muy desacertada la definición si nos atenemos a lo que determina el diccionario de la Real Academia de la Lengua que es más minucioso, como no podía ser de otro modo: "país o territorio donde la ausencia o parvedad de impuestos y controles financieros aplicables a los extranjeros residentes constituye un eficaz incentivo para atraer capitales del exterior".

Para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ​un país se convierte en paraíso fiscal cuando cumple cuatro factores, a saber, "su legislación no impone tributos o estos son solo nominales. Ante este hecho, la OCDE reconoce que cada legislación tiene derecho a determinar si impone impuestos directos. Si no hay impuestos directos pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una legislación configura un paraíso fiscal: falta de transparencia, leyes o prácticas administrativas que no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes que se benefician de los bajos impuestos, y po último, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas, aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país".

La Unión Europea confecciona su lista negra de paraísos de acuerdo a tres criterios: su nivel de transparencia, si garantizan una imposición justa o por el contrario facilitan la creación de estructuras opacas y si implementan las normas internacionales contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

La última lista de paraísos fiscales de la Unón es de este mismo mes de mayo, una lista que se conforma con 8 países al ababonar la misma Bahamas y San Cristóbal y Nieves.

Por tanto son paraísos fiscales: Samoa Americana, Guam, Namibia, Palaos, Samoa, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos frente a la OCDE que solo reconoce a Trinidad y Tobago como "único país no cooperante" tal y como lo define la organización internacional tras la última reunión del G-20.

Si nos atenemos a informes elaborados por organizaciones no gubernamentales que trabajan alrededor del mundo como Oxfam, hay 73 paraísos fiscales, entre ellos, en Europa nos encontramos con países como Malta cuya legislación tributaria facilita conexiones con otros territorios que sí son paraísos fiscales. Holanda tambíen tiene una política tributaria muy atractiva en materia de dividendos, lo que lleva a muchas empresas a domiciliar sus cabeceras en el pequeño país europeo.

ESTOS SON LOS PARAÍSOS FISCALES QUE FORMAN LA LISTA NEGRA DE LA UNIÓN EUROPEA