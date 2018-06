Lifeline pide ayuda a gobiernos europeos para los 224 inmigrantes a bordo de su barco

La ONG alemana Mission Lifeline está solicitando ayuda a varios gobiernos de la Unión Europea para los 224 inmigrantes que tienen a bordo de su barco en el Mediterraneo. El gobierno de Italia ha negado permiso a la nave para atracar en ninguno de sus puertos, y está a la espera de recibir instrucciones. Axel Steier, portavoz de Lifeline, ha contado a COPE desde Alemania que han hablado con las autoridades alemanas e italianas, y que están en contacto también con otros gobiernos -de naciones que no ha querido revelar- para encontrar una solución. Según Steier, estos gobiernos no quieren que se hagan públicos esos contactos. Preguntado directamente si están hablando con las autoridades españolas ha contestado: “sin comentarios”.

El portavoz de la ONG germana asegura que han pedido que los inmigrantes sean transferidos a otros barcos porque el suyo está preparado sólo para respuesta inmediata, no para acoger a tantas personas durante más de 24 horas. Afirma que no tiene noticias de que la nave vaya a ser confiscada por orden del gobierno de Roma, como se ha publicado. “No hemos hecha nada malo, por qué lo van a confiscar, es ilegal que no nos dejen atracar en un puerto italiano”, señala.

El barco de Lifeline -con bandera holandesa- se encuentra en medio del Mediterráneo, a medio camino entre Italia, Malta y Libia, con hombres, mujeres y niños a bordo. Esta madrugada ha rescatado a 113 personas que se encontraban en un bote neumático y que han sido trasladadas al mercante “Alexander Maersk”.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha instado hoy a las autoridades de Malta a que abran sus puertos al barco, y ha amenazado con confiscarlo y detener a su tripulación si llegan a su país. El jueves Salvini advirtió de que las ONG “no tocarán suelo” italiano. Desde Lifeline han explicado que socorrieron a estas personas porque estaban en circunstancias difíciles frente a las costas de Libia, mientras que desde Roma les acusan de desobedecer las órdenes de los servicios de guadacostas italiano y libio.