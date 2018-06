Las concursantes de Miss América ya no desfilarán en bañador

La organización de Miss América, consciente de los nuevos vientos que soplan, ha decidido reinventarse: a partir de este año, las concursantes no desfilarán en bañador y serán valoradas por su carácter y no por su físico.

"Ya no somos un desfile", proclamó la presidenta de Miss América, Gretchen Carlson, en declaraciones a "Good Morning America".

El nombramiento de Carlson a principios de año fue toda una declaración de intenciones de lo que estaba por venir.

Join me on @GMA tomorrow morning on @ABC at 730amET for Miss America 2.0! Big news! #MissAmerica @MissAmericaOrg @MissAmerica pic.twitter.com/EFVKmC7EHN