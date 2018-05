Lambán llama nazi a Torra y pide al Estado que "vuelva a Cataluña" y actúe

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha vuelto a tachar de "nazi" al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha instado al Estado a "volver a Cataluña" para asumir todas las competencias que le otorga la Constitución hasta que se restaure la normalidad.

Lambán ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras visitar las instalaciones de la Asociación Tutelar de Personas Discapacitadas (Atades) en Huesca y conocer los programas desarrollados en el centro.

En relación a la crisis catalana, el responsable político ha explicado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución carecerá de sentido una vez se conforme "un gobierno constitucional que se atenga a las leyes y restablezca la normalidad".

"Ahora bien -ha destacado a renglón seguido-, oído el señor Torra, al que yo he calificado recientemente de nazi, y no me retracto de ello, y vista la hoja de ruta de los independentistas, me temo que desde Madrid, políticas de paños calientes y de apaciguamiento ya no se podrán seguir aplicando ninguna".

Ha asegurado no descartar que las primeras decisiones tomadas por Torra al frente del Gobierno catalán obliguen a Madrid a seguir recurriendo al 155.

A su juicio, "lo que Madrid no puede seguir haciendo con Cataluña es mirar hacia otro lado y esperar que los jueces resuelvan el problema".

"El Estado -ha continuado- tiene que volver a plantearse seriamente desarrollar en Cataluña todas las competencias que le otorga la Constitución; por ejemplo, tiene que acabar el dislate que se está produciendo con la lengua y, en definitiva, tiene que actuar igual que en Aragón, Extremadura o cualquier otra autonomía".

El presidente aragonés también se ha referido a la moción de censura presentada por su partido para su debate, a partir de mañana, en el Congreso, y se ha mostrado convencido de que tiene "muchas posibilidades" de prosperar al estar "inspirada por el sentido común y el de servicio a este país".

En su opinión, el PP es un partido "absolutamente inhabilitado" para gobernar tras la sentencia del caso Gürtel, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, debería haber dimitido y convocar nuevas elecciones generales.

"No lo hizo -ha añadido-, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asumió su responsabilidad y presentó una moción de censura que, pase lo que pase, desatascará la situación y que a corto plazo dará salida a la encrucijada que tiene España, la convocatoria de elecciones".

A su juicio, "el servicio que ha prestado el PSOE y Pedro Sánchez a España es un servicio que España y los españoles reconocerán".