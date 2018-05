JxCat garantiza que no busca elecciones e insiste en investir a Puigdemont

INVESTIDURA CATALUÑA

Madrid, 8 may (EFE).- El viceportavoz del JxCat, Eduard Pujol, ha garantizado hoy que el escenario en el que se mueve su partido no es "forzar" una repetición de las elecciones en Cataluña y ha insistido en que por ahora no se ha puesto sobre la mesa ningún candidato alternativo a Carles Puigdemont.,A las puertas del Tribunal Supremo, donde hoy comparecen antiguos miembros de la Mesa del Parlament, Pujol se ha comprometido a que antes del 14 de mayo -fecha límite que ha fijado JxCat para la inve